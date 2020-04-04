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Polisler, minibüs, market ve 20 yaş altı denetim yaptı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, marketlerde, toplu taşıma araçlarında, duraklarda ve umuma açık yerlerde, 20 yaş altı ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Ayrıca ekipler, toplu alışveriş yapılan mağazaları da denetleyerek maskesi olmayan vatandaşları ikaz etti.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulamalarını artırdı. Ekipler uygulama kapsamında marketleri, toplu taşıma araçlarını ve umuma açık yerleri denetleyen ekipler, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Toplu taşıma araçlarına maskesiz binen vatandaşları uyaran ekipler, sosyal mesafenin önemine dikkati çekti.


Öte yandan, Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kentte kurulan pazar yerlerinde tek yerden giriş ve çıkış uygulaması başlattı.

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