Polisten kaçak içki operasyonu

Niğde'de polisin yaptığı operasyonda,yılbaşında piyasaya sürülmesi için hazırlandığı ileri sürülen 500 litre şarap, 210 litre viski, 8 litre rakı, 222 litre etil alkol ele geçirildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri Niğde genelinde kaçak alkol üretimi yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda iki adet fıçı içinde tahminen 500 litre şarap, 210 litre viski, 8 litre rakı, 222 litre etil alkol , 1 adet rakı yapımında kullanılan özel yapım düdüklü tencere, dağıtımda kullanılan maya, şırınga, ölçüm için kullanılan bilumum aparatlar, 6 kg kuru üzüm, 3 adet dolu şarap şişesi, 10 adet boş çeşitli markalarda şarap ve viski şişeleri ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 5 kişi gözaltına alındı.