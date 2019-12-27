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Polisten kaçak içki üretimi yapanlara baskın

Niğde’de polis ekipleri kaçak içki üretimi yapan 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Niğde'de polis ekipleri kaçak içki üretimi yapan 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Niğde'de Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yeni yıl ile beraber merdiven altı tabir edilen sağlıksız ortamlarda kurdukları imalathanelerde ürettikleri alkollü içkileri piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştığı 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 340 litre alkol üretiminde kullanılan üzüm posası, 150 kilogram kuru üzüm, 22 litre viski, 20 litre rakı, 2 kilogram anason, düdüklü tencere ve alkol damıtma tertibatı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

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