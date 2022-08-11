Rektör, bal hasadını yaptı

Dr. Hasan Uslu tarafından başlatıldı.

Bal hasadına Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulamalar ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu da katılarak buradaki çalışmalar hakkında Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'ya bilgiler verdi. Bal hasadı sonrasında açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; arıcılık ünitesinin, bölgesel sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik olarak üreticilerle yakın çalışılmasının önemli olduğunu aktararak emeği geçen tüm personellere teşekkür etti ve çalışmaların bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Arıcılıkta bu yıl 100 kovana ulaşıldığını ifade eden Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu ise; gelecek yıl 200 kovan üretimle, öğretim üyeleri ve öğrenciler için araştırma ve uygulama imkanı sunacaklarını da dile getirerek katkıları ve destekleri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'ya teşekkür etti.