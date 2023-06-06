Rektörü Prof. Dr. Uslu: "Üniversitemiz, ülkemizin yeşil doğasına katkı sunmaya devam etmektedir"

Dr. Hasan Uslu; 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Uslu mesajında şu ifadelere yer verdi; "Dünyamızın yaşanılabilir bir yer olabilmesi ve gelecek nesillere güzel ve temiz bir doğa bırakabilmemiz için '5 Haziran Dünya Çevre Günü' önemli bir farkındalık oluşturmaktadır. 3. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni bünyesinde barındıran ve Çevre Dostu Kampüs çalışmalarıyla Sıfır Atık En İyi Uygulama Ödülü'nün sahibi olan üniversitemiz de yine bu farkındalığı artırmayı hedeflediği çalışmalarıyla 'Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri İhtisas Alanında Uzmanlaşan Tek Devlet Üniversitesi' olma gururunu da yaşamıştır. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Dostu Kampüs konusunda da belirlenen 10 pilot üniversite arasına giren üniversitemiz; bunlarla birlikte yaptığı akademik çalışmalar, paydaşlarına bu konuda sunduğu tecrübe aktarımlarıyla ülkemizin yeşil doğasına katkı sunmaya devam etmektedir. Tüm bu duygu ve düşüncelerle bu yıl ülkemizde 'Temiz Deniz Temiz Dünya' temasıyla kutlanan Çevre Koruma Haftası'nın gelecek nesillerimiz için yeşil ve sürdürülebilir bir doğa konusunda farkındalık oluşturmasını temenni ediyorum.”