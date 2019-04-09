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Roket saldırısında yaralanan asker hastanede şehit oldu

Suriye’de teröristler tarafından 31 Mart’ta Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havan saldırısında yaralanan Niğdeli Uzman Onbaşı 23 yaşındaki Halis Sayın tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Suriye'de teröristler tarafından 31 Mart'ta Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havan saldırısında yaralanan Niğdeli Uzman Onbaşı 23 yaşındaki Halis Sayın tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.


31 Mart'ta Azez ve Afrin kentleri arasındaki Melkiye Bölgesi'nde Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit olmuş 1 askerde yaralanmıştı. Gaziantep'te 10 gündür tedavi altında bulunan Niğdeli yaralı asker Halis Sayın şehit oldu. Nişanlı olan şehidin Gaziantep'te yapılacak törenin ardından Niğde'nin Orhanlı kasabasında toprağa verileceği öğrenildi.

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