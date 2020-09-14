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Roma dönemine ait mezarda define arayan 1 kişi yakalandı

Niğde’de Roma dönemine ait 8 mezarda kaçak kazı yapan 1 kişi suçüstü yakalandı.

Niğde'de Roma dönemine ait 8 mezarda kaçak kazı yapan 1 kişi suçüstü yakalandı.


Niğde İl Jandarma komutanlığı ekipleri Çiftlik İlçesine bağlı Çınarlı Köyü Alıçlı mevkiinde Roma dönemine ait 8 mezarda kaçak kazı yapan 1 kişiyi suçüstü yakalandı. Şüphelinin kaçak kazı yaptığı alanda ve evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet özel yapım çapa aleti ve kırık küp parçaları ele geçirildi.

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