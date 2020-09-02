İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rotasını kaybettikten sonra mahsur kalan dağcı kurtarıldı

Niğde’de rotasını kaybetmesi sonucu kayalıklarda mahsur kalan dağcı ekipler tarafından kurtarıldı.

Niğde'de rotasını kaybetmesi sonucu kayalıklarda mahsur kalan dağcı ekipler tarafından kurtarıldı.


Çamardı ilçesi Aladağlar bölgesi Narpız Vadisi'nde rotasını kaybeden 27 yaşındaki dağcı Kağan Battal, kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye Niğde AFAD ve Çamardı JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler dağcıyı mahsur kaldığı kayalıklardan kurtararak aşağı indirdi. Dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.