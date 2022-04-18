İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rüzgar, elektrik direğini devirdi

Niğde’de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir aydınlatma direğinin devrilmesine neden oldu.

Niğde'de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir aydınlatma direğinin devrilmesine neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde şiddetli rüzgar nedeniyle cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki aydınlatma direği de rüzgarın etkisiyle park halindeki hafif ticari aracın üstüne devrildi.


Araçta maddi hasar meydana gelirken, devrilen direk olay yerine gelen ekipler tarafından kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.