Sağlık çalışanlarına masa başı egzersizi

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "İş Yeri Egzersizi Projesi" kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünün masa başında çalışan personeline egzersiz yaptırıldı.

Niğde Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, çalışanlara verimliliğin nasıl artırılacağı ve sağlıklı oturma şekilleri gösterildi. Gençlik ve Spor Müdürü İlker Ötgünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, masa başında çalışanların bel, boyun ya da kol rahatsızlıklarını ortadan kaldırmak için başlattıkları projeyle çalışanların verimliliğinin artacağını hem de hareketsizliğe bağlı rahatsızlıkların ortadan kaldırılacağını söyledi.

Uzun süre masa başında çalışan personelin hareketliliğini sağlamayı amaçladıklarını belirten Ötgünlü, "Masa başında oturarak, ayağa kalkarak, çıkıp koşmak değil. Oldukları yerde su şişesi, yanındaki kalemi kullanarak yapacakları basit ama insan organizması üzerine etkili hareketleri yaptırmak istiyoruz. Eklem rahatsızlıklarını önlemek, kişinin hareketliliğini sağlamak, bunun yanında kan dolaşımını hızlandırmak istiyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Ertan Değirmencioğlu da proje sayesinde kamuda çalışan personelin sağlık ve benzeri sorunlarının bir nebze de olsun azalacağını aktardı.