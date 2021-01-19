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Sağlık çalışanlarına motivasyon kiti hediye ettiler

Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü, Niğde’de korona virüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev alan sağlık çalışanlarına "motivasyon kiti" hediye ederek moral verdi.

Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü, Niğde'de korona virüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev alan sağlık çalışanlarına "motivasyon kiti" hediye ederek moral verdi.


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi ve aynı zamanda kulübün Niğde temsilcisi Rümeysa Tomak ile kulüp üyeleri Ramazan Doğruer ve Mustafa Alkan, Kovid-19 servisinde görev yapan sağlık çalışanlarına 200 adet gıda ve temizlik ürünlerinden oluşan motivasyon kitlerini dağıtılmak üzere Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın'a teslim etti.


Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın; “Genç Yeryüzü Doktorları kulübüne, Kovid-19 sürecinin ilk gününden bu yana, en ön saflarda mücadele eden, halkımızın sağlığı için hiçbir beklentileri olmadan görev yapan sağlık çalışanlarımızın bu zorlu görevlerinde yüzlerinde ufak bir tebessüm oluşturmak için motivasyon kiti adı verdikleri hediye paketlerinden dolayı teşekkür ediyor, iyi ki varsınız diyorum” dedi.

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