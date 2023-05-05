Sahipsiz hayvanlar için fidan diktiler

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde okuyan "Hayvan dostları kulübü" üyesi öğrenciler, sahipsiz hayvanlar için 70 fidanı toprakla buluşturdu.

Üniversitenin merkez yerleşkesindeki sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve mama gibi ihtiyaçlarını karşılayan kulüp üyeleri, farkındalık oluşturmak için fidan dikim etkinliği düzenledi. Öğrenciler kampüsteki yaklaşık 70 sahipsiz köpek ve kedi için yaklaşık 70 fidan dikildi ve can suyu verildi.

Hayvan Dostları Kulübü Başkanı İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Burak Demirkol, bu düzenledikleri etkinlikle doğa ve hayvan sevgisi aşılamayı amaçladıklarını söyledi. Demirkol, doğanın korunması ve verimliliğinin artırılmasının bir insanlık görevi olduğunu ifade ederek, üniversite öğrencilerinin sahipsiz hayvanlar için güzel bir çalışma yaptığını belirtti.