Sanatçı Ali Ercan'ın adı oturduğu sokağa verildi

Niğde'nin yetiştirdiği ve sanat hayatında 70'inci yılını tamamlayan sanatçı Ali Ercan'ın ismi, kendi oturduğu sokak olan Sırali Mahallesi'ndeki Çeşmeli Sokak'a verildi.

Niğde Belediye Meclisi'nin Haziran ayında aldığı karara istinaden Çeşmeli Sokak'ın adı, 'Ali Ercan Sokak' olarak değiştirildi. Açılış törenine katılan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Ali Ercan Niğde'nin yaşayan efsanelerindendir. Şehrimizin yetiştirdiği bu kıymetli isim daima yaşayacaktır. Sanatçımızın 70. sanat yılını kutladığı bir günde kendi oturduğu bu sokağa ismini veriyoruz. Ali Ercan şehrimiz için önemli bir değerdir. Memleketimizin kültürüne yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Onun varlığı Niğde için gerçekten bir şanstır“ dedi.