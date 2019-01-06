Sarıkamış şehitleri dualarla anıldı

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılında Sarıkamış dağlarında şehit düşen askerler, Niğde'de düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı konuşmada, “Bugün çok anlamlı bir yürüyüş için birlikteyiz. Bundan tam 104 yıl önce Sarıkamış'ta vatan savunması uğruna donarak canlarını feda eden kahraman askerlerimizi, şehitlerimizi rahmet ve şükranla anmak için buradayız. Bir kez daha onların önünde saygıyla eğiliyoruz. Şüphesiz ki milletimizin tarihi birçok kahramanlık destanlarıyla, zaferlerle doludur. Malazgirt, Çanakkale, İstiklal Savaşı bunlardan sadece birkaçıdır. Ama Sarıkamış ayrı bir destandır, Sarıkamış bu milletin beyaz destanıdır. Bu destanda yaklaşık 90 bin vatan evladı Allahuekber Dağları'nda eksi 40 derecede vatan için çarpışarak şehit olmuştur. İşte bu vatan aziz şehitlerimizin yazdıkları bu kahramanlık destanları ve milletimizin yaşadığı büyük acılar ile vatan olmuş ve onların sayesinde bayrak inmemiş ve ezan dinmemiştir. O nedenle bu hatıraları sıcak tutmamız çocuklarımıza, gençlerimize Sarıkamış'ı iyi anlatmamız, Sarıkamış'ı gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Bu konuda hepimize büyük görevler düşüyor. Kuşkusuz ki Sarıkamış'ı bilmeyen, Çanakkale'yi bilmeyen bir nesil bu milleti geleceğe taşıyamaz” dedi.

Konuşmanın ardından yüzlerce vatandaş Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'ndan Niğde Şehitliği'ne kadar yürüdü. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Programın sonunda katılımcılara çorba ile ekmek dağıtıldı. Yürüyüşe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.