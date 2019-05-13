Şehit ailesiyle iftar yaptılar

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir İstanbul Çekmeköy'de helikopterin kaza yapması sonucunda şehit olan Yakup Avşar'ın ailesini ziyaret ederek, iftarı birlikte yaptı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve ailesi, Niğdeli Şehit Teknisyen Üstçavuş Astsubay Yakup Avşar'ın baba ocağını Anneler Günü'nde ziyaret edip anne Fatma Avşar'ın anneler gününü kutlayarak Avşar ailesi ile iftar sofrasında buluştu.

Ramazan ayının manevi hazzını her zaman hemşehrileri ile bir arada yaşamaya özen gösteren Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in şehit ailesi ziyaretinde, Ramazan Sokağı Programı için Niğde'ye gelen TRT Çocuk Programı ve radyo sunucusu Hüseyin Goncagül de bulundu.

Şehit Yakup Avşarı'ın babası Zekeriya Avşar ve annesi Fatma Avşar , iftar sofrasında bir araya geldiği Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Özdemir: “Şehitlerimizin aileleri bizim kutsal emanetlerimizdir. Her zaman ve her koşulda yanlarında olmak, onları hatırlamak bizim boynumuzun borcudur. Tüm şehit ailelerimizin yanında olacağımızın bilinmesini istiyorum. Bize yaşadığımız kutsal toprakları vatan yapmak için şehit düşmüş tüm kolluk kuvvetlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ise baş sağlığı diliyorum. Ramazan ayında hemşehrilerimizle iftar sofralarında bir araya gelmenin gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda Niğdeli şehidimiz Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın baba ocağını ziyaret ederek iftar yaptık. Şehitlerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Bizleri iftar sofrasında misafir eden şehit babası Zekeriya Avşar ve ailesine teşekkür ediyor, Cenab-ı Allah'tan sabır diliyorum.” şeklinde konuştu.