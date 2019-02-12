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Şehit Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar Niğde'de toprağa verildi

İstanbul’daki helikopter kazasında şehit olan Teknisyen Üstçavuş Astsubay Yakup Avşar (28), memleketi Niğde’de toprağa verildi.

İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Teknisyen Üstçavuş Astsubay Yakup Avşar (28), memleketi Niğde'de toprağa verildi.


Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı ilk olarak merkeze bağlı Faik Şahenk Bulvarı'ndaki baba evine getirilerek helallik istendi. Helallik sırasında baba Zekeriya ve anne Fati Avşar gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra Niğde Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. 4 kardeşin en küçüğü olan Şehit Yakup Avşar'ın eşi Mürşide Avşar'ın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Törende şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba Zekeriya Avşar ise tekerlekli sandalye ile oğlunun tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze namazından sonra binlerce vatandaşın katılımıyla Niğde Şehitliği'nde defnedildi.


Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve binlerce vatandaş katıldı.

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