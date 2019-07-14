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Şehit Jandarma Keskin'in acı haberi annesine ulaştı

Hakkari’de bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada Niğdeli Jandarma Teğmen Alim Keskin (31) şehit oldu.

Hakkari'de bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada Niğdeli Jandarma Teğmen Alim Keskin (31) şehit oldu.


Evli ve 4 yaşında bir çocuk babası olan Şehit Teğmen'in Niğde İlhanlı Mahallesi 154. sokakta yaşayan annesi Keziban Keskin'e acı haberi Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç verdi. 8 kardeş olan Keskin'in cenazesi yarın Niğde'de yapılacak tören sonrası Niğde Şehitliğine defnedilecek. Jandarma Teğmen Alim Keskin'in babası Mümin Keskin'in 2 yıl önce vefat ettiği bildirildi.

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