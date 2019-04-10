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Şehit keskin nişancı Sayın için Niğde'de tören düzenleniyor

Suriye’de düzenlenen havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan uzman onbaşı Halis Sayın’ın naaşı memleketi Niğde’ye getirildi.

Suriye'de düzenlenen havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan uzman onbaşı Halis Sayın'ın naaşı memleketi Niğde'ye getirildi.


Suriye'de teröristler tarafından 31 Mart'ta Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havan saldırısında yaralanan Niğdeli Uzman Onbaşı 23 yaşındaki Halis Sayın, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Sayın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Niğde merkeze bağlı Orhanlı beldesine getirildi.

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