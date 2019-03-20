Şehitlik ormanın bakımları yükümlüleri tarafından yapıldı

Yapılan protokol gereği Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce kamu yararına çalışma cezasını infaz eden yükümlüler, Niğde Şehitler Ormanı'nın bakım, sulama ve genel temizliğini gerçekleştirdiler. Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Oğuzhan Dönmez yaptığı açıklamada; "Şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkını asla ödeyemeyiz, biz ise kurum olarak şehit ailelerimiz için önem arz eden ve Niğdeli Şehitlerimiz adına yapılan ormanın bakım ve temizliği konusunda bundan sonra her ay gerekli çalışmayı yerine getireceğiz. Çalışmaların devamı ile ülkemiz uğrunda canını veren tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyor ve tüm şehitlerimizin ruhlarının şad olmasını diliyorum” dedi