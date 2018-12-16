Sevgi Evlerinde kalan çocuklar için örgü bebek yaptılar

Niğde'de “1 Civciv 1 Mutlu Çocuk” projesi kapsamında Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için örgü bebek yaptılar.

Niğde Terziler Odası önderliğinde Kilerci Hobi İşletme Sahibi Zekiye Göktürk ve Psikolojik Danışman Özge Harım‘ın işbirliği ile “1 Civciv 1 Mutlu Çocuk” projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında 30 ev hanımına örgü bebek eğitimi verildi. Kurs sonunda kursiyerlere sertifikaları ise NESOB Başkanı Alim Yeşil tarafından takdim edildi.

Kursiyerler tarafından yapılan 80 örgü bebek NESOB Başkanı Alim Yeşil'in katımıyla Sevgi Evlerinde kalan çocuklara hediye edildi.

Başkan Yeşil: “sevgi evlerinde yaşayan çocuklarımızın yüzlerinde ki sevinci ve mutluluğu görmek her şeye değer. Çocuklarımız bizlerin geleceğidir. Her şey çocuklarımız için. Emeği geçen bütün eğitimci ve kursiyerlerimize teşekkür ederim” dedi.