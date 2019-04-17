Sevgi Evlerinde kalan çocuklardan konser

Niğde'de Sevgi Evlerinde kalan çocuklardan oluşan koro “ Türk Halk Müziği Konseri” verdi.

Niğde Kültür Merkezi'nde düzenlen konsere Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in eşi Çiğdem Olgun Şimşek, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Sevgi Evleri çocuk korosu, geniş repertuvarıyla eğlenceli bir konsere imza attı. Öğrencilerin performansı ise davetliler tarafından ayakta alkışlandı. Niğde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca: “çocuklarımızın kültürel etkinlik ve faaliyetlerine katılmalarına önem veriyoruz. Bu kapsamda kurumumuz, Halk Eğitim Merkezi ile birlikte çalışma başlattık. Çocuklarımız halk eğitimde müzik eğitimleri aldı. Güzel bir çocuk korosu oluşturduk. İlk konserimizi de verdik. Başka etkinliklerde de koromuz konser vermeye devam edecek. Çocuklarımızın performansı çok beğenildi. Başta çocuklarımız olmak üzere emeği geçem herkese teşekkür ederim” dedi.