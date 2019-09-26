SGK Bölge toplantısı Niğde'de yapıldı

SGK Bölge Koordinasyon toplantısı Niğde'de yapıldı

Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, Niğde'de yapılan bölge koordinasyon toplantısına katıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığımızın iller arası uygulamada yeknesaklığı sağlamak amacıyla 2005 yılında hayata geçirdiği koordinasyon toplantıları mutad olarak Kayseri İl Müdürlüğü koordinesinde Nevşehir, Kırşehir ve Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinin iştirakiyle düzenlenmektedir. Bu toplantılardan beklenen en önemli sonuç vatandaşlarımıza ve paydaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini artırıcı uygulamalar üzerinde istişari görüşmeler yapmaktır. Yine bu toplantılarda uygulamada karşılaşılan sorunlara pratik çözüm bulma adına tecrübe paylaşımı yapılmaktadır. Bu sonuçların tamamını üst üste koyduğumuzda Sosyal Güvenlik Kurumu İl müdürlükleri olarak vatandaşımıza sunduğumuz hizmet kalitemizi Bir tık yukarıya çıkarma yolunda önemli bir mesafe kat ettiğimizi görmekteyiz. Bu toplantıda alınan kararlar ve özellikle pratik çözüm önerileri aynı zamanda kurum başkanlığımıza iletilmekte ve son tahlilde kayda değer çözüm önerileri Başkanlığımızca dikkatle takip edilmektedir. dedi.

Niğde'de yapılan son koordinasyon toplantısında genel ekonomik konjonktür de dikkate alınarak sürdürülebilir malı yapı üzerinde çalışmalar yapılacağını ifade eden Müdür Hacı Ali Hasgül, ‘‘Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde illeri koordinatör olarak birbirine bağlı illerdir. Burada Niğde ilimiz ev sahipliği yapıyor. Dönem dönem toplantılar yaparak sunmuş olduğumuz hizmetleri daha ileriye taşımak için yapıyoruz. Belirli periyotlarda yapılan çalışmalarımızda vatandaşlarımız için daha iyi nasıl hizmet edebiliriz şeklinde görüşmeler yaparak istişarede bulunuyoruz. Bu toplantımız tahsilat ağırlıklı olan toplantılarımızdır, sonucunu hep beraber göreceğiz'' dedi.