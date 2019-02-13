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SGK'da Şehit yakını ve Gazilerin işlemler için büro açıldı

Niğde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü Türkiye’de ilk olacak bir uygulamayı hayata geçirdi.

Niğde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü Türkiye'de ilk olacak bir uygulamayı hayata geçirdi.


SGK Müdürlüğü'nde yapılacak olan tüm iş ve işlemlerin en hızlı sürede yapılabilmesi için sadece şehit ve gazi yakınlarının kullanabileceği özel bir oda açıldı.


Gazi ve Şehit Yakını İşlemler Odası olarak açılan odada gazi ve şehit aileleri bu odaya gelerek ilgili personele işlemlerini aktaracak ve ilgili personel tüm işlemleri yerine getirecek.Bugün açılışı yapılan odanın açılış törenine Niğde SGK İl Müdürü Mustafa Aydoğdu, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir ve şehit aileleri, gazi aileleri katıldı. Yapılan bu uygulamadan törene katılan şehit ve gazi aileleri duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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