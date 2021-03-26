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Şiddetli yağmura rağmen tek başına İstiklal Marşı okudu

Niğde’de 8 yaşındaki 2.

Niğde'de 8 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi Zeki Eymen Çelik, yağmura aldırmadan milli marşın okunduğu sırada tek başına saygı duruşunda bekledi.


Niğde'de yağmur nedeniyle okulun koridorlarında yapılanİstiklal Marşıtöreni sırasında bahçede bulunan 8 yaşındaki ilkokul 2. sınıf öğrencisiZeki Eymen Çelik'in, milli marşın okunmaya başlamasıyla yoğun yağış altında tek başına saygı duruşunda beklemesi çevrede bulunan bir apartmanda vatandaş tarafından görüntülendi.


Merkez Mehmet Emet Aydoğan ilkokulu 2. sınıf öğrencisi Zeki Eymen Çelik, geçtiğimiz Pazartesi günü sabah ilk derse gelirken İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyması üzerine "hazır ol" vaziyetine geçerek yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nın bitmesini bekledi.


Vatana, millete hayırlı nesiller yetiştirmek istiyoruz


Anne Özlem Çelik, “Yağmurun altında tek başına İstiklal Marşı dinlemiş. Ben öğretmenimizin bize gönderdiği video ile öğrendik. Bizler vatanımıza milletimize hayırlı nesiller yetiştirmek istiyoruz. Milli duyguları oğluma aşılayan öğretmenimiz Halil İbrahim Candan beye çok teşekkür ediyorum” dedi.

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