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Spor Lisesine girmek için koştular

Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi özel yetenek sınavları başladı.


3 gün sürecek olan yetenek sınavının ilk gün erkekler ve bayanlar koşusu yapıldı.


2019-2020 Eğitim ve Öğretim sezonunda okula alınacak olan 120 öğrenci için özel yetenek sınavları yapılıyor. Yaklaşık 250 öğrencinin baş vurduğu özel yetenek sınavları bayanlar ve erkeklerde koşularla başladı. Öğrenciler, 9 öğretmenin görev yaptığı sınavda ter döktü. 5 Şubat Şehir stadyumunda yapılan koşularda başarılı olan öğrenciler, ritim, esneklik ve koordinasyon parkurunda sınav verecek. Koşularda öğrencilerin aileleri ve yakınları da yalnız bırakmayarak, kendilerini destekledi.

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