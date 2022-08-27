İhlas Haber Ajansı

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Su kuyusuna düşen köpeği AFAD kurtardı

Niğde’de tarladaki 23 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpek İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Niğde'de tarladaki 23 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpek İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Konaklı beldesinde köpeğiyle gezintiye çıkan A.E., hayvanının tarlada bulunan su kuyusuna düştüğünü gördü. Köpeğini kendi imkanlarıyla çıkaramayan A.E., AFAD'dan yardım istedi. Ekipler, yaklaşık 23 metre derinliğindeki kuyuya inerek köpeği çıkardı.

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