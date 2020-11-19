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Su kuyusunda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Niğde’de düştüğü 25 metrelik su kuyusunda 4 gündür mahsur olan köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Niğde'de düştüğü 25 metrelik su kuyusunda 4 gündür mahsur olan köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.


Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Köyü mevkiinde 25 metrelik su kuyusuna düşen köpeği gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Köpek, olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri tarafından düştüğü kuyudan kurtarıldı. Ekipler tarafında beslemesi yapılan köpek daha sonra Niğde Hayvan Barınağına teslim edildi.

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