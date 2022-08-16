İhlas Haber Ajansı

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Tahta kafeste uyuşturucu ele geçirildi

Niğde’de güvercinlerin bulunduğu tahta kafese zulalanmış 1 kilo 552 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Niğde'de güvercinlerin bulunduğu tahta kafese zulalanmış 1 kilo 552 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada güvercinlerin bulunduğu tahta kafese zulalanmış 1 kilo 552 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.D.'nin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.

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