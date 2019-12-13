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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı

Niğde’de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Y.D. yönetimindeki 51 AAJ 145 plakalı minibüs, Orhanlı beldesi girişinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada minibüste bulunan Deniz Gezmiş Kahraman, Büşra Kahraman, Mesudiye Özcan, Kezban Demirbaş, Teyhan Kaplan, Rabia Dündaş, Ayfer Dündaş ve Neriman Kahraman yaralandı. Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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