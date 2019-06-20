Tarım Lisesi öğrencileri, çiftçi oluyor

Niğde'de bir liseye açılan Tarım Bölümü öğrencileri tavuk besleyip yumurta topluyor, sebze yetiştirip hasat yapıyor.

Merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesindeki Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesinde bulunan tarım bölümü öğrencileri hem modern tarım öğreniyor hem de okula gelir sağlıyor.

Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Muharrem Yenel, geleneksel tarımdan modern tarıma doğru öğrencileri yetiştirmeye çalıştıklarını belirterek, “Öğrenciler okulda oluşturulan seralarda domates, salatalık, biber ve 20 dönüm tarlada yonca yetiştiriyor. Tavuk besleyip yumurta üretimi yapıyor” dedi.

Yenel, “Okulumuza tarım bölümü 2 yıl önce açıldı. Yaklaşık 50 öğrenci ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Gölcük büyük bir tarım ve hayvancılık bölgesi. İnsanlar geçimlerini özellikle patates, fasulye gibi tarım ürünleri ekerek sağlıyorlar. Bizlerde tarım bölümündeki öğrencilerimize alternatif tarım ürünlerini anlatmaya çalışıyoruz. Kışın öğrencilerimizle beraber marul ektik. Maruldan çok güzel bir verim elde ettik. Yaz geldiğinde öğrencilerimiz domates, salatalık biber gibi sebze türlerine yönlendirmeye çalışıyoruz. Geleneksel tarımdan modern tarıma doğru öğrencilerimizi eğitmeye yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu sene bine yakın domates fidesi ektik. Bunları da aynı Antalya bölgesindeki seracılık faaliyetleri gibi asma şeklinde yapmayı planlıyoruz. İnşallah ta çok güzelde verim alıp bölgedeki patates eken çiftçiye patates haricinde alternatif ürünlerle de kar elde edebileceklerini , geçimlerini sağlayabileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Bunu yanında 20 dönüme yakın yonca tarlamız var. Öğrencilerimiz yoncanın sulanması , biçilmesi balya yapılması bunları öğreniyorlar. Burada öğrendikleri bilgiyi evlerinde tarlalarında da güzel bir şekilde uyguluyorlar. Geleneksel yöntemlerle verim alma düşük olduğu için biz burada çağdaş modern tarıma öğrencilerimizi yönlendirip az alanda maksimum verim almaya çalışıyoruz” dedi.

Öğrencilerin tavuk yetiştirdiğini de anlatan Yenel, “Öğrencilerimiz tavuk yetiştiriyorlar. Bir tane gezen tavuk kümesimiz var. Bu kümeste 150'ye yakın tavuk var. Bu tavukların yemlenmesi, temizliği bakımı , yumurtaların toplanması gibi faaliyetleri öğrencilerimiz yapıyor. Burada da amacımız büyük baş ve küçük baş hayvancılığından da ziyade bir aile kendi yumurtasını kendi tavuğunu kendi yetiştirsin kimseye muhtaç olmadan geçimini sağlasın burada da öğrencilerimizi alternatif bir alana yönlendirmeye çalışıyoruz. 250 kapasiteli bir kuluçka makinesi var. Öğrencilerden topladığımız yumurtaları, kuluçka makinesinde biriktiriyoruz. Buradan civciv üretiyoruz. Ürettiğimiz civcivleri yine öğrencilerimizin kendilerine veriyoruz. Öğrenci sıfırdan bir hayvan nasıl yetiştirilir , bir bitki nasıl yetiştirilir bunları çok güzel bir şekilde öğreniyorlar. Öğrencilerimiz meslek lisesi öğrencileri akademik olarak zayıf olan öğrenciler, mesela matematiği, kimyası, fiziği, biyolojiyi yapamıyorlar. İstedikleri uğraşsınlar mücadele etsinler yapamıyorlar. Ancak bu öğrencilerimiz serada dört dörtlük çalışıyorlar. Tarımsal faaliyetleri mükemmel şekilde yapıyorlar. Bu şekilde hem topluma faydalı birey oluyorlar. Elde ettiğimiz ürünleri okulumuzun döner sermayesi işletmesi kapsamında Niğde'deki esnaflara , pansiyonlu okullara satıyoruz. Buradan da okulumuza gelir elde ediyoruz. Bu seneki hedeflediğimiz gelir 50 bin TL civarında” diye konuştu.