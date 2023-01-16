Tarım lisesinde öğrenciler modern tarımı uygulamalı öğreniyor

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Niğde'de Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesini öğrencileri, okulun arazisini işleyerek modern çiftçiliği uygulamalı öğreniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Daha sonra Yaşar, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi çerçevesinde aile ziyareti gerçekleştirdi. Öğrencilerin okul serasında yetiştirdiği ürünler ailelere hediye edildi. Tarım Teknolojisi Alanı öğrencileri ile okul serasında inceleme yapan Yaşar: “Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol ile okulumuzda alanında Doktora ve Yüksek Lisans yapmış 3 adet Yüksek Ziraat Mühendisi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce görevlendirdiğimiz 1 adet Tarımsal Genetik Mühendisi ile dersler müfredat doğrultusunda uygulamalı olarak 4 adet sera ve bir adet tarlada yürütülmektedir. Okul uygulama tarlamızda münavebeye uygun olarak yonca, buğday yetiştirilmiş bu eğitim-öğretim yılında 4'lü karışım yem bitkisi ekilmiş hasat edilmesinin devamında da eğitim-öğretim yılı bitmeden ikinci ürün olarak mısır silajı ekilecektir. Yapılan eğitimler ile öğrenciler toprağa uygun bitki çeşit seçimlerini yaparak doğru toprak işleme, su kaynaklarının uygun sulama sistemleri ile bitki ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yeterli ve kontrollü olarak kullanımı, gerek iyi tarım gerekse organik tarıma önem vererek yeterli ve gerektiği kadar gübreleme yapmak suretiyle hastalık ve zararlılara karşı bilinçli olarak bitki koruma ürünleri kullanıp verim ve kaliteyi arttırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı öğrenmiş olacaklardır" dedi.