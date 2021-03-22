Tarladaki elektrik kablolarını çalan şahıslar yakalandı

Niğde'de tarlada bulunan kabloları çalan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Merkez Edikli kasabası Tuzyolu mevkiinde 5 kişiye ait tarla içerisinde bulunan elektrik direklerinde tarlayı sulamaya ve elektrik vermeye yarayan yaklaşık 4 bin metre alüminyum kablonun direklerden kesilerek çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri çalışma başlattı. 'Enerji ve Nakil Hattı Kablo Hırsızlığı' olayına ilişkin JASAT ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda Aksaray ve Niğde'ye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler S.S., M.Ü., M.S. ve N.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık olayına karışan şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada ise yaklaşık bin 500 metre alüminyum kablo ile 6 metre uzunluğunda elektrik direklerine tırmanmak için kullandığı merdiven ve 2 adet tel kesme aleti ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.