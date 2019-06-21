TBB Başkanı Feyzioğlu: "Yargı reformunu yeşil pasaporta indirenleri kınıyorum. Bu sığlıktır"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin arkasında olduğunu belirterek, "Yargı reformunu yeşil pasaporta indirenleri kınıyorum. Bu sığlıktır. Türkiye'nin menfaatini, geleceğini düşünmemektir" dedi.

Metin Feyzioğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Niğde'de Vali Yılmaz Şimşek'i, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Ağır Ceza Reisi Ömer Dadal'ı ziyaretinden sonra Niğde Barosunda avukatlarla buluştu. Buluşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Feyzioğlu, açıklamasında yargı reformu ve İstanbul seçimlerinden bahsetti. Feyzioğlu, "Yargı reformunu yeşil pasaporta indirenleri kınıyorum. Bu sığlıktır. Türkiye'nin menfaatini, geleceğini düşünmemektir. Reformun bir satırını bile okumadan bunu küçümsemek adına, hani 'kedi uzanamadığı ciğere murdar dermiş' misali. Bu tür arkadaşlardan bir şey bekliyorum; 'Şurası yanlış, şurası eksik' o bile başımın üstüne ama yok saymayı kabul etmiyorum. Yani bu memlekete, millete iyilik yapmak isteyen, 'şurası yanlış, şurası eksik' der. Sen 'eksik' deme, 'yanlış' deme toptan kötüle. Yani hiç mi iyi bir şey yok içinde? Bir tek yeşil pasaporta indirdiniz, ayıptır. Bu mesleğe ayıptır, memlekete ayıptır" diye konuştu. İstanbul seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Feyzioğlu şunları söyledi;

"Seçim iyidir. YSK'nın daha önceki kararının hukuki eleştirisini yaptık. Açmak öğrenmek isteyen var ise web sitemizde duruyor. Benim sosyal medya hesaplarımda duruyor. O aşama geçti bundan sonra bu yeni aşamada Türkiye demokrasinin gücünü bir kez daha İstanbul'dan ispatlamak zorunda. Bizim kimin seçileceğine dair kim seçilmesi gerektiğine dair hiçbir sözümüz olamaz. Biz siyasi parti değiliz. Biz hiçbir siyasi partinin ön bahçesi arka bahçesi değiliz. Şimdi bizi birileri bugün bir siyasi parti lehine konuşmakla suçluyorlar ya , aslında öfkeleri neden biliyor musunuz. Biz hukuk çerçevesinde kalıyoruz da ondan. Onlar istiyorlar ki bir siyasi partiyi destekleyelim. Hayır Türkiyeler Barolar Birliği dünde hiçbir siyasi partiyi desteklemedi bugünde hiçbir siyasi partiyi desteklemiyor, destekleyemeyecek. Türkiye Barolar birliği sadece hukukun yanında olacaktır. Biz eğitimlerini vermiş miyiz seçim hukukuna ilişkin vermişiz. Siyasi partiler bizim eğitimi verdiğimiz seçim hukukunu öğrenen meslektaşlarımızı hangisi isterse buyurur davet eder alır sandıklarda okullarda görevlendirir. Tüm milletin gözü zaten İstanbul'dadır sonuç ne çıkarsa çıksın başımızın üstüne olmalıdır. Türkiye'de demokrasi kazanacaktır. Hangi aday kazanırsa kazansın Türkiye'de demokrasi kazanacaktır. Demokrasinin altını oymaya hiç kimse kalkmasın demokrasiye 4 elle sahip çıksınlar."