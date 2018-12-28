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Tdv'den Görme Engelli Öğrencilere Kur'an-ı Kerim Okuma Cihazı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), görme engelli öğrencilere dijital Kur’an-ı Kerim seti "Kalem El Basira" hediye edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), görme engelli öğrencilere dijital Kur'an-ı Kerim seti "Kalem El Basira" hediye edildi.


6 adet dijital Kur'an-ı Kerim seti "Kalem El Basira", Niğde Cemil Meriç Görme Engelliler Ortaokulundaki öğrencilere teslim edildi.


Kur'an-ı Kerim ve sesli Kur'an okuyan kalem alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.


Niğde Müftü Vekili Ali Çetin ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcileri görme engelli öğrencileri ziyaret ettiler.


Niğde Müftü Vekili Ali Çetin, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin dünya ve ahiret hayatına fayda sağladığını ifade ederek, "Kalem El Basira" son teknolojiyi barındırıyor. Kolay taşınan ve kullanılan bir cihaz" dedi.

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