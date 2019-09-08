TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Niğde Anadolu FK- Vanspor FK: 0-1

TFF 2’nci Lig Grupta mücadele eden Niğde Anadolu FK, konuk ettiği Vanspor’a 1-0 yenildi.
TFF 2'nci Lig Grupta mücadele eden Niğde Anadolu FK, konuk ettiği Vanspor'a 1-0 yenildi.
Stat: Niğde 5 Şubat Stadı
Hakemler: Hasan Kaçar, Fatih Pazı, Nurettin Taşkesen
Niğde Anadolu FK: Muhammed Taha Tepe, Berkay Tekin (dk.67 Berkim Taşkın), Berkehan Biçer, Recep Yemişci, Hakkı Peker, Metehan Yılmaz, Ramazan Övüç, Emirhan Özyaşar, (dk.78 Kadir Yurttadur), Enis Durak, Altar Han Hidayetoğlu (dk.85 Aykut Çolakoğlu), Hakkı Yıldız,
Vanspor FK: Salih Şenbaş (dk.27.Asil Kaan Güler), Serdar Cansu, Burçak Özkanca, Samet Cantürk, Barış Gök, Oktay Aydın, Timuçin Aşcıgil (dk.64 Barış Sağır), Sefa Küpeli, Mehmet Sıddık İstemi, Batuhan Er (dk.77 Tunç Murat Behram), Osman Torun
Goller: Batuhan Er dk.10 (Vanspor FK)
Sarı kartlar : Metehan Yılmaz (dk.37) (Niğde Anadolu FK)