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TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK: 0 - Gümüşhanespor: 3

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'un 27. haftasında Niğde Anadolu FK, sahasında Gümüşhanespor'a 3-0 yenildi.



Stat: Niğde 5 Şubat


Hakemler: Sabit Selvi, Serdar İla, Tuncay Ercan


Niğde Anadolu FK: Ali Emre Yanar, Alper Kadir Duruk (Enis Durak dk. 73), Seydi Kayasoy, Yusuf Yalçın Arslan, Hamit Kulya (İsmail Güven dk. 65), Egehan Gök, Selçuk Öztürk (Olcay Turhan dk. 60), Berkay Görmez, Emirhan Özyaşar, Musa Caner Aktaş, Süleyman Güneş


Gümüşhanespor: Mesut Balkan, Muharrem Doğan, Fırat Arıkan (Enver Yıldız dk. 31), Menderes Önkuzu (Burak Sarı dk. 65), Kadir Ari, Ahmet Güven, Kevin Odabaşı, Murat Kayalı, Altuğ Taş (Tekin Adar dk. 85), Sancar Yıldırım, Mert Çakar


Goller: Ahmet Güven (dk. 23), Tekin Adar (dk. 87 ve 89) (Gümüşhanespor)


Sarı Kartlar: Selçuk Öztürk, Olcay Turhan, İsmail Güven (Niğde Anadolu FK), Murat Kayalı (Gümüşhanespor)

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