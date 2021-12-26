TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK: 0 - Vanspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Niğde Anadolu FK, sahasında Van FK'ya 1-0 yenilerek ligin ilk devresini 6 puanla son sırada tamamladı.
Stat: Niğde Ömer Halisdemir
Hakemler: Burak Akdağ, Emin Barlas, , Kadir Akıllı
Niğde Anadolu FK: Enes Kalyoncu, Tuncay Turgay Çağman,xx (Mustafa Kaya dk. 77), Adem Doğan, Ümit Karaal, Tayfun Tatlı, Cumhur Yılmaztürk (Hüseyin dk. 66), Emre Oymak (Atalay Gürel dk. 88 ?), Alperen Selvi, Polat Abay, Ferhat Katipoğlu, Yılmaz Can Taşkıran (Muhammet Beşir dk. 46)
Vanspor FK: Aydın Bağ, İlyas Ekiz, Barış Gök, Mete Yıldız, İsmet Kavuştu, Selim Kayacı, Fatih Somuncu, Furkan Polat, Emrah Tacir (Furkan İnce dk. 74), Sedat Komi (Baran Basut dk. 87 ?) Hamza Küçükköylü (Mehmet Ali Yurdakul dk. 90+1 ?)
Gol: Hamza Küçükköylü (dk. 52) (Vanspor FK)
Sarı Kartlar: Fatih Somuncu, İlyas Ekiz, Hamza Küçükköylü, F. İnce (Vanspor FK), Ferhat Katipoğlu, Alperen Selvi Emre Oymak (Niğde Anadolu FK)