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TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK-1, Birevim Elazığspor 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Altınordu Futbol Akademisi'nden (ALFA) seçilen futbolcuların oluşturduğu Niğde Anadolu FK, Birevim Elazığspor ile evinde oynadığı maçtan 1-2'lik yenilgiyle ayrıldı.


Stat: Niğde 5 Şubat


Hakemler: Adem Cinek, Kerem Yükünç, Hasan Erdoğan


Niğde Anadolu FK: Muhammed Taha Tepe, (Aykut Çolakoğlu Altar Han dk.76), Hidayetoğlu, Şahan Akyüz, Recep Yemişti, Mustafa Hakkı Peker, Metehan Yılmaz, Atalay Gürel, (Atalay Yıldırım, Hakkı Yıldız dk.61), Emirhan Özyaşar, (Enis Durak, Berkin Taşkın dk.62), Kadir Yurttadur


Birevim Elazığspor : Ahmet Doğan, Onur Alsu, Yiğitcan Erdoğan, Burak Solakel, Murat Ceylan, Kadir Bekmezci, (Enes Özeren, Ömer Yıldız dk.67), (Serdar Özbayraktar), Dk.76 Hebat Alan(x), İzzet Topatar(xx, Cengizhan Akgün dk.18), Murathan Özen, Kadir Taşoğlu,


Sarı Kartlar: Muhammed Taha Tepe, Hakkı Yıldız, Kadir Yurttadur (Niğde Anadolu FK) - Murathan Özen, Kadir Taşoğlu, Yiğitcan Erdoğan, Ahmet Doğan, Ömer Yıldız (Birevim Elazığspor)


Kırmızı Kartlar:Yiğitcan Erdoğan dk.85 (Birevim Elazığspor)


Goller: Recep Yemişci Dk.66 (Pen) (Niğde Anadolu FK)


İzzet Topatar Dk.16, Murat Ceylan Dk.38(Birevim Elazığspor)

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