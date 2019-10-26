TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK: 1 - Sakaryaspor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 10. haftasında Niğde Anadolu FK, sahasında Sakaryaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Niğde 5 Şubat
Hakemler: Alpaslan Şen, Ünal Doğru, Kenan Özcan
Niğde Anadolu FK: Enes Kalyoncu, Mustafa Hakkı Peker, Berkehan Biçer, Metehan Yılmaz, Yusufcan Esendemir, Atalay Gürel, Berkin Taşkın (Atalay Yıldırım dk. 70), Mustafa Emirhan Özyaşar, Fatih Ateş (Enis Durak dk. 61), Altar Han Hidayetoğlu (Hakkı Yıldız dk. 89 ?), Embiya Ayyıldız
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Ömer Özdemir, Özgür Kedikli, Abdulaziz Solmaz, Taşkın İlter, İsmail Ünsal, (Yaser Hacımustafaoğlu dk. 78), Okan Baydemir, (Alparslan Demir dk. 69), Bekir İrtegün, Fatih Aydın, Denis Taşkesen, Can Değirmencioğlu, (Onur Dervişler dk. 46)
Goller: Fatih Ateş (dk. 57) (Niğde Anadolu FK), Berk İsmail Ünsal (dk. 33), Yaser Hacımustafaoğlu (dk. 81) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Berkin Taşkın (Niğde Anadolu FK), Denis Taşkesen, Berk İsmail Ümsal, Özgür Kedikli (Sakaryaspor)