İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK: 1 - Sakaryaspor: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 10. haftasında Niğde Anadolu FK, sahasında Sakaryaspor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Niğde 5 Şubat


Hakemler: Alpaslan Şen, Ünal Doğru, Kenan Özcan


Niğde Anadolu FK: Enes Kalyoncu, Mustafa Hakkı Peker, Berkehan Biçer, Metehan Yılmaz, Yusufcan Esendemir, Atalay Gürel, Berkin Taşkın (Atalay Yıldırım dk. 70), Mustafa Emirhan Özyaşar, Fatih Ateş (Enis Durak dk. 61), Altar Han Hidayetoğlu (Hakkı Yıldız dk. 89 ?), Embiya Ayyıldız


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Ömer Özdemir, Özgür Kedikli, Abdulaziz Solmaz, Taşkın İlter, İsmail Ünsal, (Yaser Hacımustafaoğlu dk. 78), Okan Baydemir, (Alparslan Demir dk. 69), Bekir İrtegün, Fatih Aydın, Denis Taşkesen, Can Değirmencioğlu, (Onur Dervişler dk. 46)


Goller: Fatih Ateş (dk. 57) (Niğde Anadolu FK), Berk İsmail Ünsal (dk. 33), Yaser Hacımustafaoğlu (dk. 81) (Sakaryaspor)


Sarı kartlar: Berkin Taşkın (Niğde Anadolu FK), Denis Taşkesen, Berk İsmail Ümsal, Özgür Kedikli (Sakaryaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.