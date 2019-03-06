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TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK: 2 - Amed Sportif Faaliyetler: 1

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta Niğde Anadolu FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i 2-1 mağlup etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup etti.



Stad: Niğde 5 Şubat


Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Barış Çardaklı,, Salim Şanlıer,


Niğde Anadolu Fk: Ali, Seydi, Yusuf, Mustafa (İsmail dk. 72), Emirhan, Süleyman (Arda dk. 83 ?), Egehan, Onur, Musa (Olcay dk. 75), Selçuk, Berkay


Amed Sportif Faaliyetler: Erdi, Ömer (Muhammet dk. 79 ?), Oğuz, Volkan, Yiğitcan, Hasan, Nezir (Ercan dk. 66), Mehmet, Furkan, Bünyamin (Yusuf dk.83 ?), Gökhan


Goller: Yusuf (dk. 3) , Süleyman (dk. 62) (Niğde Anadulu FK), Gökhan (dk. 40) (Amed Sportif Faaliyetler)

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