TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK: 2 - Amed Sportif Faaliyetler: 1

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta Niğde Anadolu FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i 2-1 mağlup etti.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup etti.
Stad: Niğde 5 Şubat
Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Barış Çardaklı,, Salim Şanlıer,
Niğde Anadolu Fk: Ali, Seydi, Yusuf, Mustafa (İsmail dk. 72), Emirhan, Süleyman (Arda dk. 83 ?), Egehan, Onur, Musa (Olcay dk. 75), Selçuk, Berkay
Amed Sportif Faaliyetler: Erdi, Ömer (Muhammet dk. 79 ?), Oğuz, Volkan, Yiğitcan, Hasan, Nezir (Ercan dk. 66), Mehmet, Furkan, Bünyamin (Yusuf dk.83 ?), Gökhan
Goller: Yusuf (dk. 3) , Süleyman (dk. 62) (Niğde Anadulu FK), Gökhan (dk. 40) (Amed Sportif Faaliyetler)