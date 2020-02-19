TFF 2. Lig Niğde Anadolu Fk 2 Tuzlaspor:3

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK, 24.hafta maçında sahasında Tuzlaspor'a karşı 2-0 öne geçmesine rağmen 2-3 kaybetti.
Stat: Niğde 5 Şubat
Hakemler: Alper Oran, Selman Timur, Arif Dilmeç
Niğde Anadolu FK: Muhammed Taha Tepe, Metehan Yılmaz, Recep Efendioğlu, Recep Yemişci, Ali Mert Aydın, Atalay Gürel, (Berkin Taşkın, Mustafa Özyaşar dk.81 ), Emir Can Sayar, Hüseyin Altuğ Taş, (Altar Han Hidayetoğlu, Şahan Akyüz dk.84), Atalay Yıldırım, Embiya Ayyıldız dk.79)
Tuzlaspor: Bayram Olgun, Uğur Aygören, Özgür Çelik, Kemal Tokak, Emre Can, (Burak Asan, Ömer Faruk Ermeç dk.71), Muhammed Akarslan), (Yasin Yener, Göksu Türkdoğan dk.46), (Samet Asatekin, Sadık Baş dk.46), Umut Sönmez, Batuhan Karadeniz,
Sarı Kartlar: Metehan Yılmaz dk.40, Embiya Ayyıldız dk.67 (Niğde Anadolu FK), Burak Asan (dk.33), Ömer Faruk Ermeç (dk.90) (Tuzlaspor)
Goller: Emir Can Sayar dk.35, Altar Han Hidayetoğlu dk.79 (Niğde Anadolu FK), Sadık Baş dk.80, Faruk Ermeç dk.84, Göksu Türkdoğan dk.90 (Tuzlaspor)