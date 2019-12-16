TFF 2.Lig Niğde Anadolu FK- Sivas Belediyespor:3-0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK, ilk yarının son maçında Sivas Belediyespor'u 3-0 yendi.
Stat: Niğde 5 Şubat
Hakemler :Burak Olcar, Suha Adıyaman,xx Gökhan Çoşar
Niğde Anadolu FK: Muhammed Taha Tepe, (Mustafa Hakkı Peker, Berkay Tekin dk. 88), Aykut Çolakoğlu, Recep Yemişci, Yusufcan Esendemir, Metehan Yılmaz, Atalay Gürel, Berkin Taşkın, (Atalay Yıldırım, Fatih Ateş dk.75 ), Altar Han Hidayetoğlu, (Hakkı Yıldız, Embiya Ayyıldız dk.62)
Sivas Belediyespor: Sercan Yılmaz, Safa Yıldırım, Serkan Yavuz, Mete Sevinç, Eray Ataklı, Taner Yalçın dk.75), Mustafa Aydın, (Burak Asan, Mustafa Aydoğdu dk.65 ), Kerem Kaya, Osman Bayrak, Şevki Çınar, (Erdem Günel, Fatih Ayık dk.57)
Sarı kartlar: Hakkı Yıldız, Recep Yemişci, Muhammed Taha Tepe (Niğde Anadolu FK) Burak Asan, Kerem Kaya, Mustafa Aydoğdu, Taner Yalçın (Sivas Belediyespor)
Goller: Dk.49 Aykut Çolakoğlu, 56 ve 61 Atalay Yıldırım (Niğde Anadolu FK)