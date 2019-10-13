TFF 2. Lig: Niğde Anadolu: 1 - Kırşehir Belediyespor: 3

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu, 8. hafta maçında evinde Kırşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.
Stat: Niğde 5 Şubat
Hakemler: Tarık Güldal, Mert Bulut, Ahmet Deveci
Niğde Anadolu: Muhammet Taha Tepe, Aykut Çolakoğlu, Şahan Akyüz, Recep Yemişci, Hakkı Peker, Metehan Yılmaz, Atalay Gürel (Kadir Yurttadur dk. 76), Berkin Taşkın (Fatih Ateş dk. 57), Hakkı Yıldız, Emirhan Özyaşar, Embiya Ayyıldız (Atalay Yıldırım dk. 70)
Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi, Birol Parmak, Volkan Geyik, Onur Karabıyık, Metin Aydın, Serhat Mermer, Emrah Dağ (Berkay Öztuvan dk. 32), Oğuzhan Öztürk, İlker Sayan ×× (Erbay Eker dk. 76), Yaşar Çetin, Ahmet Karadayı (Turan Yılmaz dk. 81)
Goller: Metehan Yılmaz (dk. 90) (Niğde Anadolu), Emrah Dağ (dk. 16), Oğuzhan Öztürk (dk. 57 ve 90+19 (Kırşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Emirhan Özyaşar, Metehan Yılmaz, Hakkı Peker (Niğde Anadolu FK), Oğuzhan Öztürk, Erbay Eker (Kırşehir Belediyespor)