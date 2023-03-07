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Tır alev alev yandı, sürücü kendini kurtardı

Niğde’de seyir halindeki tır alev alev yandı.

Niğde'de seyir halindeki tır alev alev yandı. Yanan tırın sürücüsü kendini son anda kurtardı.


Edinilen bilgiye göre kaza Ulukışla -Çiftehan E-90 karayolunda meydana geldi. Tır şoförü İ.Y., E-90 karayolunun 34'üncü kilometresinde araçtaki dumanı fark etti. Sürücü İ.Y. hemen tırdan inerek kendini kurtardı. Sürücünün yolun kenarına çektiği tırın kupası yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan tırı söndürdü.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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