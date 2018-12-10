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Tırla çarpışan traktör ikiye ayrıldı

Niğde’de tali yoldan çıkan traktör, tırla çarpıştı.

Niğde'de tali yoldan çıkan traktör, tırla çarpıştı. Tır bahçe duvarına girerken traktör ikiye ayrıldı. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.


Kaza Niğde-Adana karayolu Sazlıca beldesinde meydana geldi. Turgut Y. (68) yönetimindeki 51 KZ 380 traktör iddiaya göre ana yola çıktığı esnada Şaban Ü. Yönetimindeki 42 ESP 14 plakalı tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye ayrıldı. Traktör sürücüsü Turgut Y. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. Tır ise yol kenarında bulunan bahçe duvarına çarparak kullanılamaz hale geldi. Jandarma Kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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