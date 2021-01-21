İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tonlarca limon yola döküldü

Niğde’de limon yüklü tırın yan kapağının açılması sonucu tonlarca limon dolu kasalar yola savruldu.

Niğde'de limon yüklü tırın yan kapağının açılması sonucu tonlarca limon dolu kasalar yola savruldu.


Edinilen bilgiye göre, Niğde-Kayseri kara yolunda meydana gelen olayda, Levent Polat idaresindeki 50 AZ 950 plakalı limon taşıyan tırın yan kapağı iddiaya göre yükünün dengesiz yüklenmesi sonucu açıldı. Tırın dorsesinde bulunan tonlarca limonda kapağın açılmasıyla yola saçıldı. Trafik bir süre aksarken, olay yerine polis ve belediye temizlik işçileri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, temizlik ekipleri de yola saçılan limonları toplamak için çalışma başlattı.


Tır sürücüsü Levent Polat da limonların araca dengesiz yüklendiğini söyleyerek kasaların da bundan dolayı kasaların devrildiğini ileri sürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.