İhlas Haber Ajansı

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Traktör ile patates sökme makinesi arasında kalan çiftçi feci şekilde can verdi

Niğde’de patates söküm makinesi ile traktör arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.

Niğde'de patates söküm makinesi ile traktör arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde Mustafa A. (51) tarlada traktörle patates topladığı esnada kendi kullandığı 51 DZ 059 plakalı traktörden düşerek patates söküm makinesi ile traktör arasına sıkıştı. Tarlada çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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