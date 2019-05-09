Traktörlere Reflektör projesi

Proje kapsamında Niğde genelinde bulunan 15 bin traktöre reflektör takılacak.

Merkeze bağlı Sazlıca Kasabası'nda gerçekleşen projenin açılışına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde İl Jandarma komutan yardımcısı Albay Hasan Hüseyin Erkmen, Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halil İbrahim Kızıltan ve traktör sahipleri katıldı.

Açılışta konuşan Vali Yılmaz Şimşek: “Köylerimiz ve kasabalarımız tarımın yoğun olarak yapılığı yerler. Buna paralel olarakta tarımsal araçlar yoğunluk arz ediyor. Özelliklede traktör trafiği ön plana çıkıyor. Niğde'mizde 15 bin traktör kayıtlı. 2018 rakamlarına göre traktörün karıştığı kaza sayısı 30. Bu kazalarda ölen vatandaşımız 4 yaralı sayısı ise yaklaşık 30 kişidir. Görülüyor ki traktörlerin karıştığı kaza sayısı önem arz ediyor. Bizde bundan yola çıkara Jandarma komutanlığımızın önceliğinde Emniyet Müdürlüğümüz, Ziraat Odası ve Şoförler odasının destekleriyle bir proje başlattık. Bu projemizin adı “Römorkuna tak reflektör hem görünür ol hem de gör reflektör takıyorum projesidir. Amacımız reflektör takma konusunda traktör sürücülerimizi bilinçlendirmek, reflektör takmanın önemini onlara anlatmak. İnanıyorum ki bu projelerimize traktör sürücülerimiz gereken desteği verecektir” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Şimşek, traktörlerin Römorkuna Reflektör taktı.