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Trenle hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı:1 ölü 1 ağır yaralı

Niğde’de yük treni ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Niğde'de yük treni ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü 1 kişi de ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Özel İdare kavşağı demir yolu geçidinde meydana geldi. Mehmet U. (39) yönetimindeki 51 DT 588 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre trenin geçtiği esnada bariyerlerin kapalı bulunduğu ancak bir köşesinde bulunan açıktan geçmeye çalışırken çarpıştılar. Tren, hafif ticari aracı önüne katarak 250 metre sürükledi. Hafif ticari araç içerisinde yolcu olan Ahmet Y. (40) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Mehmet (39) ağır yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken hafif ticari araç çekici ile tren yolundan kaldırıldı.

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