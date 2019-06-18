İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tüfekle vurduğu genci ölüme terk etti

Niğde’de av tüfeği ile vurulan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayın zanlısı kısa sürede yakalandı.

Niğde'de av tüfeği ile vurulan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayın zanlısı kısa sürede yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay Bor ilçesi Yeşildere Sokak Salı Pazarı girişinde meydana geldi. Bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Av tüfeği ile vurularak yaralanan 23 yaşındaki Mahmut T., olay yerine gelen ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan talihsiz genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde bir adet ekmek bıçağı ele geçirildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda olayı gerçekleştiren C.D'yi Niğde merkez Selçuk Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Şüpheli gözaltına alınarak Niğde Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.